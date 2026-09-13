Властта удря зависимостите в МВР. Вече няма да има недосегаеми!
Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
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Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
Вътрешна комисия прие единодушно забраната за носене на облекло, скриващо или прикриващо лицето. В проекта на ПФ е записано, че за напълно скрито лице...
Вътрешната комисия на парламента пусна и шестте въпроса за референдума, иницииран от Слави Трифонов и екипа му. Провеждането на всенародното допитване...
Цветан Цветанов бе избран за председател на вътрешната комисия. Той бе подкрепен от 145 депутати,само 7 се обявиха "против", трима се въздържаха. Изн...
Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на парламентарната група на партията Цветан Цветанов ще оглави Комисията по вътрешна сигурност и обществ...
София. Готов съм на среща във вътрешната комисия. Това заяви пред БНР главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров за разбития наркоканал...