Австрия с домашен хеттрик на ски след 11 години пауза
Австрийските алпийци разбиха на пух и прах конкурентите в домашното спускане за Световната купа в Заалбах/Хинтерглем. Победата бе за олимпийския шампи...
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Австрийските алпийци разбиха на пух и прах конкурентите в домашното спускане за Световната купа в Заалбах/Хинтерглем. Победата бе за олимпийския шампи...