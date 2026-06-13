Данъчните проверяват въртележки и сергии
Контролът по търговските обекти в парковете ще продължи през цялото лято Масирани проверки на увеселителни и спортни съоръжения, както и на търговски...
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Контролът по търговските обекти в парковете ще продължи през цялото лято Масирани проверки на увеселителни и спортни съоръжения, както и на търговски...