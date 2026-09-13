Временен национален треньор. Кой е той
Какво решение взима БФС
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Какво решение взима БФС
Стопанската академия в Свищов ще има втори временен ректор. Мандатът на назначения временно проф. Иван Върбанов изтича в началото на декември, затова...
Севернякът идва в неделя, температурите падат с 10 градуса Сиромашкото лято ще продължи до събота, а в неделя след обяд ще задуха силен северен вятър...
Сорин Къмнпяну е временният премиер на северната ни съседка Румъния, определен от румънския президент Клаус Йоханис. "Приех оставката на премиера Вик...
Плевен. Плевенската полиция продължава да се ръководи от временен шеф след отстраняването на комисар Мирослав Николов, чиито престой на поста продължи...