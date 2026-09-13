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Сиромашко лято до утре

Сиромашко лято до утре

Севернякът идва в неделя, температурите падат с 10 градуса Сиромашкото лято ще продължи до събота, а в неделя след обяд ще задуха силен северен вятър...

06 ноември | 6:05
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