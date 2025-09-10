Временен национален треньор. Кой е той

След раздялата с Илиян Илиев,

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорският щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации“, написаха от БФС.

От изявлението на централата за раздялата с Илиан Илиев става ясно, че отборът ще бъде воден от временен наставник.

Президентът Георги Иванов вече се е спрял на постоянен селекционер – Димитър Димитров.

В момента ситуацията е такава, че на трикольорите остават 4 световни квалификации. На 11 октомври сме домакини на Турция, а три дни по-късно ни предстои гостуване на Испания, която се намира под пара. България завършва двубоите от Група Е през ноември. На 15.11 гостуваме на Турция, а на 18.11 завършваме цикъла с домакинство на Грузия. Вече е ясно, че нямаме шансове да се класираме на мондиал.

Затова и от БФС не бързат спешно с назначаването на селекционер. Към момента има две изявени кандидатури за временен треньор, пише Тема спорт.

Първата е на Георги Донков, а втората - на селекционера на младежите Александър Димитров.

Днес се появиха информации, че вариант е и наставникът на Арда Александър Тунчев, който е в добри отношения с президента на БФС Георги Иванов и техническия директор Кирил Котев. Тунчев обаче надали би се съгласил да е само временен, а не постоянен избор.

От централата са осъществили сондажи с Димитър Димитров, който да поеме националния. Той първоначално е поискал да бъде назначен за постоянно, но от 1 януари следващата година, тоест след световните квалификации и да започне на чисто.

В последните часове обаче Херо е смекчил позицията си и вече е съгласен да поеме трикольорите по-рано – за ноемврийските срещи. И именно това се очаква да се случи.

