Годжи направи смразяващо признание. Слави и Маестрото били свидетели /ВИДЕО/
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Той припомни, че България е в челните места на брой тежки произшествия и убити на пътя
13% от всички ПТП-та се правят от млади шофьори, но те скачат драстично през нощта
Ето какво съобщават от МВР
Изявлението е по повод поредния трагичен инцидент в с. Бузовград
В сферата има безхаберие и темата не интересува почти никоя от държавните институции
708 убити, 9000 ранени, 1120 катастрофи. Посветените в грубата статистика правилно забелязват, че терористичните актове в Европа са отнели два пъти по...
И Кърджали подкрепи национална инициатива "Аз съм бъдещето! Не ме убивай!". В мирното шествие в памет на загиналите по пътищата на България се включих...
Десетки хора легнаха на пътя, за да покажат нагледно колко много хора загиват по пътищата, информира БГНЕС. "Това е едно море от хора, не искаме хора...
38-годишен неправоспособен шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, при която пострада жена на автобусна спирка, предаде БГНЕС. Снощи, около 19 часа н...
Два автомобила са се сблъскали челно на ул. "Василка Бенева" в Габрово, а след катастрофата е починала възрастна жена. Ужасяващият пътен инцидент е ст...
42-годишен водач на лек автомобил е задържан за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Около 12.00 часа, тази нощ...
София отново хванаха пиян баща да кара детето си на училище. Днешният случай става на кръстовище в столичния квартал „Люлин". Скандалното в случая е,...
Временно е затруднено движението в тунел Витиня на АМ "Хемус" в посока София, поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразе...
На кръстовището на ул. "Булаир" и ул. "Цар Симеон" майка и син са блъснати на пешеходна пътека от лек автомобил, съобщи „Фокус". Те са прегледани в МБ...
Верижна катастрофа с четири автомобила е станала малко преди 19.00 часа на Околовръстен път в участъка между кварталите "Драгалевци" и "Симеоново", съ...
Има създадена организация във връзка с месеца на абитуриенските балове. Това каза Бойко Рановски, комисар от Главна дирекция „Пътна полиция" по време...
Премиерът Бойко Борисов обяви, че контролът на пътищата трябва да е по-строг, за да се предотвратят инциденти като този в село Яхиново. В тежката кат...
57-годишен мъж е загинал на място, пометен от автомобил в твърдишкото село Боров дол, съобщават от полицията. Сигналът за инцидента е получен около 7....
Трима абитуриенти и баба на 74 години загинаха при тежката катастрофа, станала в около 17:30 в дупнишкото село Яхиново, съобщи "Фокус". Те са били пеш...