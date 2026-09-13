Кърджали подкрепи национална инициатива “Аз съм бъдещето! Не ме убивай!”

И Кърджали подкрепи национална инициатива "Аз съм бъдещето! Не ме убивай!". В мирното шествие в памет на загиналите по пътищата на България се включих...