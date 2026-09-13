Всичко за Война По Пътищата

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Българската скорост

Българската скорост

708 убити, 9000 ранени, 1120 катастрофи. Посветените в грубата статистика правилно забелязват, че терористичните актове в Европа са отнели два пъти по...

12 август | 8:00
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Пиян помете жена на спирка

Пиян помете жена на спирка

38-годишен неправоспособен шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, при която пострада жена на автобусна спирка, предаде БГНЕС. Снощи, около 19 часа н...

28 май | 14:30
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