Пореден бомбен атентат в Турция
Кола-бомба е избухнала в турско военно поделение и отне живота на двама военни. Други са тежко ранени. Това съобщи БГНЕС. Поредният атентат е станал...
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Кола-бомба е избухнала в турско военно поделение и отне живота на двама военни. Други са тежко ранени. Това съобщи БГНЕС. Поредният атентат е станал...
Закритото военно поделение във Враца най-вероятно ще е мястото, на което ще бъде изграден IT центърът в града, съобщиха от местната управа. Идеята за...
Враца. Точно година след закриването на поделение 52380 във Враца, започват действия за неговото рестартиране. Съветът по отбрана реши да се възстанов...