Трима в болница след бой между иракчани и афганистанци
Трима души са приети в болница с наранявания след масов бой между имигранти в центъра за бежанци в кв. "Военна рампа" в столицата. Единият от имигрант...
Следете всички новини, анализи и коментари за Военна Рампа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трима души са приети в болница с наранявания след масов бой между имигранти в центъра за бежанци в кв. "Военна рампа" в столицата. Единият от имигрант...
София. Испански душове, умивалници и тоалетни ще ползват от днес обитателите на двата бежански центъра в софийските квартали Враждебна и Военна рампа...
Пенда стана покровител на 3-годишното сираче Сирва
София. Осем души са били изведени с полиция от лагера за бежанци край квартал Военна рампа през изминалата нощ. Причината е, че мъжете са били в нет...
София. До броени дни в бежанските центрове у нас ще бъдат осигурени постоянни лекарски дежурства, стана ясно от думите на председателя на Агенцията за...
Мъжът е с комоцио
София. 32-годишен сирийски гражданин е починал внезапно сутринта в лагера за настаняване на бежанци в столичния квартал „Военна рампа", съобщиха от Дъ...
Момчето е получило прорезна рана, но не е било намушкано, обявиха от МВР
София. Бежанци от Военна рампа се обявиха срещу нападението над 20-годишната студентка в събота в столицата. Те изпратиха писмо до медиите, в което пи...
София. Лекари от Александровска болница преглеждат деца в бежанския център в кв. „Военна рампа" в столицата. Екипът от педиатри, детски офталмолози, х...
София. Лекари от Александровска болница преглеждат безплатно децата в центъра за настаняване на бежанци в кв. "Враждебна", съобщиха от лечебното завед...