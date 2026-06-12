Господният кръст и мощи на светци церят във Военна болница
Патриарх Неофит лично е изпратил християнските светини
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Патриарх Неофит лично е изпратил християнските светини
Бившият здравен министър и анестезиолог Мирослав Ненков се оплака пред Дарик
От седмици във ВМА е и Стефан Данаилов
Американски хеликоптер за медицинска евакуация ще извърши три поредни кацания на територията на военна болница в Сливен в събота. Това съобщи пред "Ст...
Проблемите на Военната болница в Сливен бяха обсъдени на днешните срещи на министъра на отбраната Николай Ненчев с ръководството на здравното заведени...
"Твърдо съм "За" съществуването на Военна болница - Сливен и категорично се противопоставям на всеки опит тя да бъде ликвидирана". Това заяви във втор...