Банско пусна най-дългата надуваема пързалка в Европа
Ски курорт №1 в Източна Европа - Банско вече може да се похвали и с най-дългата надуваема водна пързалка на Стария континент. Тя е с размер 350 м и е...
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Ски курорт №1 в Източна Европа - Банско вече може да се похвали и с най-дългата надуваема водна пързалка на Стария континент. Тя е с размер 350 м и е...
И през лятото могат да се карат ски над курорта Банско. За любителите има изкуствена писта в ски-зоната, като на нея ще може да се правят и скокове въ...
Царево закъса за водни пояси. Причината е, че туристите в града изкупиха всичките надуваеми съоръжения. Те се оказаха най-оборотната стока в Царево по...
Благоевград. Само срещу три лева възрастните ще могат да отдъхват и плуват в аква парка в Благоевград това лято. Летният сезон се открива днес, 31 май...