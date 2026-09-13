Имот или пенсия - къде да вложим парите си при инфлация. Топ експерт проговори
Ето най-добрите инвестиции
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Ето най-добрите инвестиции
През 2018 г EVN е вложила 3,7 млн лева в област Кърджали, съобщи Робърт Дик, председател на Управителния съвет на „ЕVN-България“ на среща с областния...
18% от експорта ни е мехатроника - двигателят на IV индустриална революция България е на път да обърне тренда в експорта си и от страна износител осн...
Вложенията на бизнеса и гражданите в чужбина скочиха с 25% за година Инвестициите на българските граждани и бизнес зад граница се увеличават в търсен...
36% от вложенията ще бъдат насочени към енергетиката и водния сектор Частните фирми планират да свият инвестициите си през тази година с близо 38%, с...
Стара Загора. И в Стараа Загора – нямаше опашки пред нито един банков клон в първия ден, в който изплащането парите на депозантите във фалиралата КТБ....