Отцепникът от ГЕРБ водач при Цветанов
Владислав Николов и сътрудничката му ще играят за републиканците
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Владислав Николов и сътрудничката му ще играят за републиканците
Владислав Николов не намирал същата енергия като в началото
Владислав Николов е депутат на ГЕРБ от Плевен, икономист с опит в изграждането и структурирането на финансови програми. Член е на бюджетната комисия и...