Епизод 14! Акад. Владимир Зарев: Националната ни памет е в режим Delete
Омразата и завистта са ужасни български качества, казва писателят
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Омразата и завистта са ужасни български качества, казва писателят
Съвременност и Средновековие в „Объркани в свободата“
Четенето е удивително духовно преживяване, казва големият писател навръх 24 май
Деян и Дарин Ангелови се изповядват в „Театър зад театъра“ на 10 юни, Мирела Иванова и Владимир Зарев разказват за битието си на 11 юни
Всяка сутрин се моля на Свети Иван Рилски да опази своя народ, казва големият писател
Филмът "Разруха" по мотиви от едноименния роман на Владимир Зарев ще излезе тази есен. Режисьорът продуцент Петър Попзлатев споделя, че преди 13 годин...
Властта на откраднатите пари е не по-малко безнравствена от тоталитарната, смята писателят Владимир Зарев - Г-н Зарев, романът ви "Разруха", който е...
София. Тези дни издателство "Хермес" ще пусне на пазара романа на Владимир Зарев "Лето 1850". Известният писател, чиито книги издигнаха в Европа прест...