Всичко за Владимир Владимиров

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БДЖ излезе на печалба

БДЖ излезе на печалба

46 млн. лв. задължения изплати холдингът през първите 6 месеца на годината "БДЖ - Товарни превози" излезе на печалба за първите 6 месеца на годината,...

04 август | 18:40
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БДЖ има ново ръководствo

БДЖ има ново ръководствo

София. Владимир Владимиров е назначен за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД. За председател на Съвета на директорите на дружеството е избран Вел...

12 ноември | 17:06
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