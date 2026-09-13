Кметът на Кула положи клетва за трети мандат
Владимир Владимиров обеща отново да бъде кмет на всички граждани в общината
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Владимир Владимиров обеща отново да бъде кмет на всички граждани в общината
46 млн. лв. задължения изплати холдингът през първите 6 месеца на годината "БДЖ - Товарни превози" излезе на печалба за първите 6 месеца на годината,...
Със 17 млн. са намалели загубите на БДЖ за 2015 г. в сравнение с предходната година. Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на БДЖ Владимир Влади...
56-годишен бизнесмен от Перник се върна в училище, за да усвои новостите в строителството. Владимир Владимиров стана ученик в Строителния техникум в Б...
Председателят на Националния клуб на привържениците (НКП) на "Левски" Владимир Владимиров се оттегля от поста си, информират от организацията. Решение...
Планът за финансово стабилизиране и развитие на БДЖ ще е готов до средата на февруари. Това заяви изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД Владими...
София. Владимир Владимиров е назначен за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД. За председател на Съвета на директорите на дружеството е избран Вел...