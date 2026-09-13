Отиде си светило в медицината ни, спасил хиляди деца
Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
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Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
Бе един от най-известните педиатри в страната
Това се оказа един кален мехур, който на мен ми е страшно интересно кой наду. Това, че възстанових Павел Александров като управител на фонда, е едно д...
Любимото му занимание е да наблюдава хората, да общува с тях и да открива различното във всеки един. Дойенът на българската педиатрия проф. Владимир П...
Всяко второ бебе с вродена аномалия има сърдечна малформация Независимо от сътресенията не сме загубили рефлекса към страдащите, казва проф. Владимир...
Нека на Рождество да се проявим като праведни, призовава проф. Владимир Пилософ
Тази конкуренция е опасна за пациентите, казва проф. Владимир Пилософ