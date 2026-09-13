Бившият капитан на националния отбор и Левски се завръща във футбола
Футболистът е играл още за "Панатинайкос", "Ковънтри", "Анортозис", "Берое" и "Хебър"
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Футболистът е играл още за "Панатинайкос", "Ковънтри", "Анортозис", "Берое" и "Хебър"
"Гаджев е в културен шок", разкри мениджърът на "Ковънтри" Тони Моубрей за сблъсъка на халфа с футбола в Англия. "Той е изненадан от това колко много...
Владимир Гаджев записа дългоочакван, но неприятен дебют за третодивизионния "Ковънтри" при гостуването на "Донкастър". При второто му включване в съст...
Трансферните бомби в "Локо" (Пд) продължават да избухват с пълна сила. След като вчера Иван Иванов - Русия официално подписа за година и половина с пл...
Николай Михайлов и Владимир Гаджев не ритат никъде, защото се надценяват. Това заяви близкият до двамата мениджър Лъчезар Танев пред "Дарик". "За Ник...
Халфът на "Левски" Владимир Гаджев изрази надежда, че бъдещето му на "Георги Аспарухов" ще стане ясно след Нова година, преди началото на зимната подг...
"Левски" загуби близнак до април Доста лоша новина получиха днес на "Герена". "Сините" губят един от основните си играчи от началото на първенството...
Родният национал Владимир Гаджев продължава да си мечтае за трансфер в чужбина и се надява преговорите с руския "Кубан" да завършат успешно. Бившият к...
Пръскачка изкъпа Благо Георгиев на тренировка Владимир Гаджев определено няма късмет. Бившият халф на "Левски" и националния отбор на България е подп...
Владимир Гаджев донесе победата на "Левски" над "Локомотив" (Пловдив) тази вечер. Двубоят, който завърши при резултат 1:0, бе от девети плейофен кръг...
Контузия отвори шанс за увехнало "лале" Нов шанс за трансфер в Полша се е отворил пред Владимир Гаджев. Капитанът на "Левски" отново е в полезрението...
Националът Владимир Гаджев ще направи нов опит да си уреди трансфер в чужбина по време на престоя на "сините" в Анталия. За целта той ще бъде наблюдав...
Херо може да поеме Левски" от понеделник Националът Влади Гаджев е близо до подпис с "Лех" (Познан), тръбят полските медии. Новият треньор на клуба л...
"Левски" дочака крило от Пловдив "Левски" все пак успя да се пребори за Луис Педро. "Ботев" разтрогна с холандеца, но ще получи известна компенсация...
Владимир Гаджев продължава да тренира индивидуално София. Деца от социален дом „Асен Златарев", който се намира в столичния квартал „Надежда 1" посет...
София. Полузащитникът на "Левски" Владимир Гаджев е с навяхване на глезенната става, стана ясно след направения днес преглед в София, информира официа...
София. След като подписа нов договор с "Левски", Владимир Гаджев сподели своите първи мисли и амбиции преди новия сезон единствено за сайта на "сините...
София. Капитанът на "Левски" Владимир Гаджев остава в клуба, след като днес подписа нов договор за една година с опция за продължаване на контракта с...
Оферта от "Ботев" е отказал Владо Гаджев, научи "Стандарт". Лично Любо Пенев е поканил един от твърдите титуляри в националния, който за момента е сво...
София. Владимир Гаджев коментира своето напускане на „Левски". Той призна пред БНТ, че ще търси развитие в други клубове. „Дойде времето да приема но...