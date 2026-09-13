Всичко за Владимир Гаджев

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Последни новини Спорт
Гаджев чака до дупка "Кубан"

Гаджев чака до дупка "Кубан"

Родният национал Владимир Гаджев продължава да си мечтае за трансфер в чужбина и се надява преговорите с руския "Кубан" да завършат успешно. Бившият к...

03 септември | 18:30
0 коментара
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Гаджев в Полша, идва Румънец

Гаджев в Полша, идва Румънец

Херо може да поеме Левски" от понеделник Националът Влади Гаджев е близо до подпис с "Лех" (Познан), тръбят полските медии. Новият треньор на клуба л...

29 август | 20:00
0 коментара
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Гаджев: Ново начало за мен

Гаджев: Ново начало за мен

София. След като подписа нов договор с "Левски", Владимир Гаджев сподели своите първи мисли и амбиции преди новия сезон единствено за сайта на "сините...

01 юли | 16:15
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Гаджев отряза и Любо Пенев

Гаджев отряза и Любо Пенев

Оферта от "Ботев" е отказал Владо Гаджев, научи "Стандарт". Лично Любо Пенев е поканил един от твърдите титуляри в националния, който за момента е сво...

12 юни | 20:10
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