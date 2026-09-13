Ръст на турските туристи у нас, искат облекчаване на визовия режим
Изключително важно е тази тенденция да продължи и да бъде улеснена
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Изключително важно е тази тенденция да продължи и да бъде улеснена
Предложението включва и 500 млн. евро, ако страната задържи сирийците на своя територия
От 2 март 2020 г. Туристи от Австрия, Белгия, Нидерландия, Испания, Полша и Великобритания ще получат право на 90-дневно безвизово пребиваване в Турци...
30 от държавите са европейски, сред тях е и България САЩ затяга визовия режим за туристите от 38 държави, 30 от които - европейски. Мярката, която бе...
Визите за Турция може да отпаднат. Това предположение за отпадането на визовия режим даде Йоханес Хан в свое интервю за „Велт". „От моя гледна точка...
София. Визите за Канада за българи и румънци вероятно скоро ще отпаднат, прогнозира посланикът на Европейския съюз в Канада, цитиран от бТВ. От думит...
Ще продължим да смекчаваме визовия режим за руски туристи, отбеляза Плевнелиев
Букурещ иска да отпадне визовия режим за румънци
Ню Йорк. Абсолютно е недопустима употребата на химическо оръжие срещу мирното население в Сирия и виновните трябва да бъдат наказани. България осъжда...
Хавана. Кубинските граждани вече ще могат да получават 5-годишни визи за САЩ с право на многократно завръщане. Досегашният максимален срок беше 6 месе...