Новата Витлеемска звезда:Готови ли сте за промяна
Това е време за нашето вътрешно новораждане – огрято в светлина, радост и щастие
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Това е време за нашето вътрешно новораждане – огрято в светлина, радост и щастие
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Светото писание говори за съвпад на Марс и Юпитер, разкрил прероденият у нас Саабен бей Аадес