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ВУЗ иска да обучава в затвора

ВУЗ иска да обучава в затвора

Тракийският университет без проблеми може да обучава лишени от свобода в Старозагорския затвор, които желаят да продължат образованието си. Това заяви...

16 април | 19:15
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