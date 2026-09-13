Обрат в образованието! Висше без пари и големи стипендии
Министерството на образованието стартира програмата „Избирам да следвам в България“ за висше без пари и големи стипендии
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Министерството на образованието стартира програмата „Избирам да следвам в България“ за висше без пари и големи стипендии
Георги имал големи планове
Долна Митрополия посрещна с овации любимата си съгражданка
Няма да може да се кандидатства само с резултатите от държавните зрелостни изпити в останалите 11, обявиха от МОН
МОН намалява срока за бакалавърска степен
МОН плаща първите семестри на 4476 студенти с 1,3 млн. лв., останалите - от държавния бюджет
Сдружение „Граждани за европейско развитие на България", съвместно с фондация „Ханс Зайдел", организира кръгла маса „Висшето образование и науката в Б...
Около 7200 българчета са напуснали училище, защото се намират чужбина. Децата са тръгнали с родителите си, които са на гурбет зад граница, и нямат нам...
Студентите зарязаха бизнеса, търсят инженерни науки Българските кандидат-студенти за чужбина спряха да търсят само модните специалности. Все по-често...
Тракийският университет без проблеми може да обучава лишени от свобода в Старозагорския затвор, които желаят да продължат образованието си. Това заяви...
София. Учениците от професионалните училища ще могат да трупат кредити за изучаваните от тях дисциплини, които след това ще им се признават в универси...
Българо-руски факултет ще обучава инженери