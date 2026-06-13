Връчват награди за принос към мюсюлманската общност
На 8 декември за трета поредна година с отличието ще бъдат наградени граждани, които имат принос към развитието на мюсюлманската общност в страната.
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На 8 декември за трета поредна година с отличието ще бъдат наградени граждани, които имат принос към развитието на мюсюлманската общност в страната.