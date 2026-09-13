Радев похвали българската адвокатура
Срещата е в рамките на консултации за необходимостта от промени в Конституцията
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Срещата е в рамките на консултации за необходимостта от промени в Конституцията
Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова коментира напрежението и острите критики от страна на адвокати към начина, по който се ръков...
Това стана ясно по време на започналото общо събрание на Висшия адвокатски съвет...
Членове на Висшия адвокатски съвет ще се срещнат с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и председателя на комисията по вътрешен ред и с...
Плевен. „Законът за адвокатурата от 2004 година не отговаря на съвременната обществено-икономическа обстановка и се налага в най-скоро време да бъде о...
Ралица Негенцова вече е негов председател