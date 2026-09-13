На 29.02 се раждат целунатите от Бога
Незабравими личности напускат Земята през високосните години
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Незабравими личности напускат Земята през високосните години
Слънчевата година е дълга приблизително 365,2422 дни
Не вдигайте сватба, не напускайте работата си
ТОП 10 на събитията, които разтърсиха света през отиващата си година
Датата създава трудности на родените на нея през високосна година
Добавянето на допълнителен ден на всеки четири години поддържа нашия календар правилно приведен в съответствие с астрономическите сезони
Нито едно от тях не е доказано научно
2020 г. носи съзидателна енергия
Бременните жени не бива да се подстригват във високосна година
Оливът се дължи на поверието, че не е хубаво да се жениш на високосна година Врачки, гледачки и всезнайковци провалят сватбите в София. Това обяви ше...
2016 година е високосна. Според народни вярвания през нея не бива да се развеждаме и да сменяме работата си, твърди rambler.ru, цитирани от "Дарик"....
Посветените в законите на астрологията настояват да се приеме 2016 година за средна точка между 2008 и 2024 година, които, от своя страна, дефинираха...
Високосните години имат лоша слава, затова човек трябва е внимателен. Но не се настройвайте и негативно. 2016 г. обещава да бъде добра и богата. Прави...
Доверете се на среброто. Високосната година е под влиянието на луната, а именно тя е старият алхимичен символ за сребро. Още в Древен Китай благородни...
Какво да правим и какво да избягваме през 2016-та 366 дни вместо 365 дни. Високосната 2016-та предстои, а чрез нея календарната година се синхронизир...