29 февруари е! Вижте историята на един необичаен ден

Годината е високосна, но защо я има? 29 февруари е ден, който се случва на всеки четири години.

В продължение на векове опитите за синхронизиране на календарите с продължителността на естествената година са пораждали хаос, докато концепцията за високосна година не е дала възможност да се навакса изгубеното време.

"Всичко се свежда до факта, че броят на завъртанията на Земята около собствената й ос, или дните, не е свързан по никакъв начин с времето, за което Земята обикаля около Слънцето", казва Джон Лоу, който до пенсионирането си ръководеше отдела за време и честота на Националния институт за стандарти и технологии на САЩ (НИСТ).

Слънчевата година е дълга приблизително 365,2422 дни. Нито един календар, съставен от цели дни, не може да се равнява на това число и простото пренебрегване на привидно малката част създава много по-голям проблем, отколкото може да се предположи.

Хората отдавна са организирали живота си в съответствие с това, което са наблюдавали на небето. Древните египтяни са засаждали реколтата си всяка година в нощта, когато най-ярката нощна звезда е изчезвала, а историците в Древна Гърция и Рим също са разчитали на положението на звездите, за да закрепят събитията във времето. Религиозните водачи са очаквали празничните дни да съвпадат с определени сезони и лунни фази.

Ето защо по-голямата част от съвременния свят е възприел Григорианския календар и неговата система за високосна година, за да може дните и месеците да се съобразяват със сезоните.

Древни методи за измерване на времето

Усилията за приспособяване на природния график към човешкия са били несъвършени от самото начало.

Древните египтяни (преди около 3100 г. пр.н.е.) и други общества от Китай до Рим някога са използвали лунни календари за отчитане на времето.

Но лунните месеци имат средно 29,5 дни, а годините само около 354. Така че обществата, които са спазвали лунното време, бързо са се разминавали със сезоните поради 11-дневното изоставане.

Други древни календари, датиращи от времето на шумерите преди 5000 години, просто разделят годината на 12 месеца от по 30 дни. Тяхната 360-дневна година е била с близо седмица по-кратка от нашето годишно пътуване около Слънцето.

Практиката да се добавят допълнителни дни към годината е поне толкова стара, колкото и тези системи.

"Когато египтяните са приели този календар, те са били наясно, че има проблем. Те просто са добавили допълнителни пет дни за фестивали, за партита, в края на годината", казва Лоу.

Юлий Цезар създава "година на объркване“

По времето, когато Юлий Цезар се наслаждава на прочутата си афера с Клеопатра, лунният календар на Рим се разминава със сезоните с около три месеца, въпреки опитите да го коригират чрез нередовно добавяне на дни или месеци към годината.

За да възстанови реда, Цезар се обърнал към египетската 365-дневна година, която още през III в. пр.н.е. установила ползата от високосна система за коригиране на календара на всеки четири години.

Цезар възприема тази система, като издава декрет за една-единствена, 445-дневна година на объркване (46 г. пр.н.е.), за да коригира наведнъж дългите години на отклонение. След това той въвежда 365,25-дневна година, която просто добавя високосен ден на всяка четвърта година.

Но дори и тази система е с недостатъци, тъй като четвъртината от деня, която високосната година прибавя ежегодно, е малко по-дълга от остатъка от 0,242 дни на слънчевата година. Това прави календарната година с около 11 минути по-къса от слънчевата, така че двете се разминават с цял ден на всеки 128 години.

"Оказва се, че ако се вмъкне по една на всеки четири години, това е твърде много", твърди Джеймс Евънс, физик от Университета на Пюджет Саунд и редактор на списанието Journal for the History of Astronomy.

Реформа на правилата за високосна година

Между времето, когато Цезар въвежда системата, и 16-и век това малко разминаване е довело до изместване на важни дати, включително християнските празници, с около 10 дни.

Папа Григорий XIII намира ситуацията за неудържима и през 1582 г., след поредното драстично прилагане на тактиката за изкривяване на времето, е създаден Григорианският календар.

"Григорий реформира календара и през тази година от месец октомври отпадат десет дни. След това променят правилата за високосните дни, за да отстранят проблема", казва Еванс.

Сега високосните години, които се делят на 100, като 1900 г., се пропускат, освен ако не се делят и на 400, като 2000 г., в който случай се спазват. Никой жив не си спомня последния загубен високосен ден, но отпадането на тези три високосни дни на всеки 400 години поддържа календара навреме.

Съвременни алтернативни календари

Дори и днес някои календари отменят високосната година, предназначена да ни държи в крак с нашата орбита, а други изобщо игнорират Слънцето.

Ислямският календар е лунна система, която има само 354 дни и се измества с около 11 дни от Григорианския календар всяка година, въпреки че понякога се добавя един високосен ден.

И докато Китай използва Григорианския календар за официални цели, традиционният лунно-слънчев календар все още е популярен в ежедневието. Той следва фазите на Луната и въвежда цял високосен месец веднъж на три години.

Бъдещи усложнения

Сегашната григорианска календарна система прави дробните дни на слънчевата година и високосната година почти равни, като понякога пропуска високосен ден.

Тази система води до средна продължителност на годината от 365,2425 дни, което е само с половин минута повече от слънчевата година. При това темпо ще са необходими 3300 години, преди Григорианският календар да се измести дори с един ден от нашия сезонен цикъл.

Това означава, че бъдещите поколения в крайна сметка ще трябва да вземат решение относно високосната година - макар и не за дълго.

"Така че след 3000 години хората може да решат да го променят. Просто ще трябва да изчакаме и да видим", посочва Лоу.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com