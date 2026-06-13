На 29.02 се раждат целунатите от Бога
Незабравими личности напускат Земята през високосните години
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Незабравими личности напускат Земята през високосните години
Слънчевата година е дълга приблизително 365,2422 дни
Математически шансът да се родиш на тази дата е 1 към 1461
Защо младоженци решават да сключат брак на тази дата
Датата създава трудности на родените на нея през високосна година
На тази дата жените предлагат брак на мъжете