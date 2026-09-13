Комисията по транспорт изкарва гонките от улици и магистрали
Трябва да изкараме гонките от булевардите, улиците и магистралите. Те не трябва да се случват по никакъв начин. За тях трябва да има регламентирани ме...
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Трябва да изкараме гонките от булевардите, улиците и магистралите. Те не трябва да се случват по никакъв начин. За тях трябва да има регламентирани ме...
Григор Димитров е фен на високите скорости. Най-добрият ни тенисист този път си избра модел на "Астън Мартин", любимия автомобил на Агент 007. "Моето...
София. Авери на братята Васил и Георги Илиеви събират пари за паметник на убитите шефове на ВИС-2. Кампанията се организира във Фейсбук. Според съобще...
Част от подготовката на препятствията за състезанието