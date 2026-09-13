Заплатата на млад висшист скочи с 430 лева за 5 години
6000 са намалели студентите у нас, най-високи заплати изкарват информатиците от СУ – над 4000 лева
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6000 са намалели студентите у нас, най-високи заплати изкарват информатиците от СУ – над 4000 лева
Двама от трима икономисти не работят по специалността, всеки десети е на сергията Безработицата сред младите висшисти у нас е най-малка, но половинат...
60% от висшистите пробват да се приберат, но не се адаптират към БГ бизнеса България няма точна статистика нито колко млади хора емигрират навън, нит...