Разкриха тайните на рицарския замък Вишеград
Археолозите намериха крепостен параклис и шлем
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Археолозите намериха крепостен параклис и шлем
Проф. Николай Овчаров му разказа историята на крепостта
Открит е шлемът на един от командирите на IV кръстоносен поход
В него избират латинския император Хенрих
Крепостта Вишеград ще се превърне в новата културно-историческа атракция, казва проф. Николай Овчаров
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В крепостта до Вишеград се решава съдбата на средновековна Европа Иманяри разбиват легендарен замък край Кърджали. За това алармира археологът проф....
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