Теди Москов и звездна компания отбелязаха юбилей
Последният випуск на ВИТИЗ преди 10 ноември се събра, за да полее годишнина от дипломирането
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Последният випуск на ВИТИЗ преди 10 ноември се събра, за да полее годишнина от дипломирането
Само два випуска – учениците от 5-и и 9-и клас
Те са от професионални гимназии в София и Перник
За четвърта поредна година 20 момичета и момчета започват паралелно обучение в две от най-престижните не само у нас, но и в чужбина висши учебни завед...
Тържеството е днес след обяд пред паметника „Създатели на българската държава“, информираха от общината
Всяко забавяне на новия Закон за предучилищното и училищното образование ще доведе до опропастяване на поколения наред. Проектът трябва да влезе в пле...