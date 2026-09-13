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Без ВИП-гости във ВИП-деня

Без ВИП-гости във ВИП-деня

Ямбол. За първи път ВИП-деня на българо-американско учение "Блек сий ротейшънъл форс 13", което се провежда за четвърта година, мина без ВИП-гости. На...

01 август | 15:46
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