Всичко за Виолин Крушовенски

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И моят дом е под вода

И моят дом е под вода

В Ирландия също вали всеки ден, но такива бели не стават, казва кметът на Мизия д-р Виолин Крушовенски - Г-н кмете, в тия дни по колко часа сте накра...

06 август | 5:55
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