Подпочвени води пречат на отводняването в Мизия
Мизия. Високият стоеж на подпочвените води забавя и възпрепятства отводняването на имотите в Мизия, съобщи кметът на града Виолин Крушовенски, цитиран...
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Мизия. Високият стоеж на подпочвените води забавя и възпрепятства отводняването на имотите в Мизия, съобщи кметът на града Виолин Крушовенски, цитиран...
Фатално закъсняло и разрешително за пробиване на дигата Враца. Скъсани стени на два язовира са докарали потопа в Мизия. Водата е изкопала огромен кра...
В Ирландия също вали всеки ден, но такива бели не стават, казва кметът на Мизия д-р Виолин Крушовенски - Г-н кмете, в тия дни по колко часа сте накра...
Враца. „Водата, която заля град Мизия категорично не може да бъде само от дъждове", заяви пред БНР кметът на града Виолин Крушовенски. По думите му, п...