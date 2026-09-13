Пет години затвор за Виолета Николова
София. Присъда от 5 години лишаване от свобода и 3000 лева глоба получи Виолета Николова, бивш изпълнителен директор на Агенция по вписванията. Тя е о...
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София. Присъда от 5 години лишаване от свобода и 3000 лева глоба получи Виолета Николова, бивш изпълнителен директор на Агенция по вписванията. Тя е о...
София. Държавното обвинение поиска 3 години условно и 5 години изпитателен срок за бившата изпълнителна директорка на Агенцията по вписвания Виолета...
Вицепрезидентът Маргарита Попова потенциален свидетел пред съда
Повдигат обвинение на Виолета Николова за присвояване на 53 бона
София. Бившата шефка на агенцията по вписванията ще бъде съдена заради бонусите, които си раздаде сама през миналата година. Повдигнато е обвинение ср...