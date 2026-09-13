Успехите идват с правилния екип и високите цели
Бизнесът очаква стабилност и предвидимост през 2015, за да бъде по-смел в инвестициите си, казва Иван Папазов
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Бизнесът очаква стабилност и предвидимост през 2015, за да бъде по-смел в инвестициите си, казва Иван Папазов
Печелим доверието на потребителите с безкомпромисно качество, каза изпълнителният директор на компанията Иван Папазов
"Винпром Пещера" изнася бутилки за 5 млн. долара в Китай
София. „Винпром Пещера" АД излезе от инвестиционния бизнес в земеделски земи, след като вчера успешно финализира сделката по продажба на дяловете си в...