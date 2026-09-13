Абровски на старта на гроздобера: Виното ни може отново да стане еталон
Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
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Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
Избата има 6000 дка собствени лозови масиви, гроздето се сортира на ръка
Хасково. Хасковски машини осигуряват качествените вина за спортистите и публиката в олимпийската столица Сочи. Оказа се, че винарските предприятия в К...
Велико Търново. На 26 февруари ще бъде разписана Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, на стойност 260 милиона лева, каза м...
Забраняват на избите да добавят вода и захар в гроздовите напитки