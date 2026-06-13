Гърци, сърби и македонци на лов за имоти в Благоевград
Голям интерес към свободните вилни зони край Благоевград проявяват в последните месеци гърци, сърби и македонци. Комшиите искат да закупят общинска зе...
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Голям интерес към свободните вилни зони край Благоевград проявяват в последните месеци гърци, сърби и македонци. Комшиите искат да закупят общинска зе...