Виктория Пилзен прекърши ЦСКА в плейоф за Европа
Чехите спечелиха първта среща с 2:0
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Чехите спечелиха първта среща с 2:0
Предстои тежка битка, но вярвам в победата
Червените спечелиха контролата с 2:1
Аякс изхвърли АЕК от Шампионската лига
Чехите свиха мръсен номер на Домусчиев и играчите Поляци, руснаци и немци викаха за "Лудогорец" край морето Да, България отново има отбор в Шампионс...
Без излишни емоции и в свой стил, но напълно сериозно треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев обеща, че второто участие на отбора в груповия етап...
Видео от мача - ТУК Акценти от живото предаване - ТУК! Треньорът Дерменджиев обеща успехи в ШЛ - ТУК! "Лудогорец" се класира за втори път за Шампио...
"Лудогорец" се класира за груповия етап в Шампионската лига за втори път в историята си, след 2:2 като гост на "Виктория" и общ резултат 4:2. Край на...
"ЛУДОГОРЕЦ" - "ВИКТОРИЯ" ИГРАЯТ ПРИ РЕЗУЛТАТ 2:0. В 86-ата минута Клаудиу Кешерю изпусна златен шанс да обезсмисли реванша. Застанал в близост до вра...
Пилзен. Байерн Мюнхен предсрочно си гарантира участие на 1/8-ина финалите на Шампионска лига с победата си над Виктория Пилзен с 1:0 в мач от група "D...
Мюнхен. Байерн Мюнхен победи с 3:0 ЦСКА Москва на "Алианц Арена" в първи мач от Група D на Шампионската лига. Георги Миланов игра близо четвърт час за...
75-годишен дядо от Словения едва не подпали катедрала в Пилзен няколко часа преди мача между "Виктория" П - "Марибор". Фенът си загуби билета за мача...