Виктория Азаренка победи в Индиан Уелс
Виктория Азаренка (Беларус) се наложи над Серена Уилямс с 6:4, 6:4 на финала на турнира по тенис за жени Индиан Уелс. По-малката от сестрите Уилямс иг...
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Виктория Азаренка (Беларус) се наложи над Серена Уилямс с 6:4, 6:4 на финала на турнира по тенис за жени Индиан Уелс. По-малката от сестрите Уилямс иг...
Симона Халеп и Виктория Азаренка се класираха за осминафиналите на US Open. Поставената под номер 2 в основната схема румънка победи Шелби Роджърс от...
София. Националния съвет за кино взе решение филмът на режисьора Иван Ничев "Българска рапсодия" да представлява България в категорията за чуждоезичен...
Хранително натравяне е причината за провала на Виктория Азаренка в 1/4-финала от US Open - 4:6, 2:6 срещу Екатерина Макарова (Рус), разкри ESPN. "Не...
Мелбърн. Шампионката от последните 2 сезона на Откритото първенство по тенис на Австралия (Australian Open) Виктория Азаренка отпадна на полуфиналите...
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