Нов живот за легендарен завод от соца. Най-бедният ни град ликува
Изграждан модерен индустриален парк, чакат инвеститори
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Изграждан модерен индустриален парк, чакат инвеститори
Става най-модерен индустриален парк
НЕК изплати на дружеството 2,4 млн., шефовете обещаха да намалят съкратените наполовина Шанс за излизане от кризата получи "Видахим". Най-голямото пр...
Държавата иска да помогне „Видахим" да я има, заяви Министър Теменужка Петкова Уведомените за освобождаване 300 работници от фирма "Видахим" не прот...
Има възможност предприятието да участва в търговете за студен резерв на „ЕСО" ЕАД и така да запази част от работниците си НЕК е превела днес на „Вида...
Държавната компания губи милиони заради електричеството, което купува от заводската централа От ноември уволнявали по трийсетина работници, 314 остав...
Заводът за автомобилни гуми на най-голямата видинска фирма – „Видахим" спря работа за неопределено време. От офиса и отказват информация по случая, но...
Видин. Има опасност в четвъртък, 13 ноември, видинската фирма „Видахим" да спре работа, съобщи председателят на съвета на директорите Севдалина Димит...