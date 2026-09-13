Всичко за Видахим

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"Видахим" спря, точела НЕК

"Видахим" спря, точела НЕК

Държавната компания губи милиони заради електричеството, което купува от заводската централа От ноември уволнявали по трийсетина работници, 314 остав...

16 март | 7:00
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„Видахим" спря работа

„Видахим" спря работа

Заводът за автомобилни гуми на най-голямата видинска фирма – „Видахим" спря работа за неопределено време. От офиса и отказват информация по случая, но...

12 март | 13:41
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