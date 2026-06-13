Баща на 53. Как Веско Ешкенази успокои бебето
Сподели емоцията за раждането
Следете всички новини, анализи и коментари за Веско Ешкенази. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сподели емоцията за раждането
Какво написа музикантът в социалната мрежа
В интервю за предаването "Хоризонт за вас"
Синовете на виртуозния цигулар са свидетели на сватбата му със Станислава
Виртуозът излиза в НДК на 17 март, а после тръгва из страната
Известните цигулари Веско Ешкенази и Мартин Пантелеев разплакаха сливенската публика в сряда вечерта. Двамата изнесоха уникален концерт в залата на НТ...
Ученичката на Мирела Френи Федерика Ломбарди пее за първи път в България на 1 януари Творби на Верди, Сен-Санси и Бизе ще звучат в зала 1 Меломаните...
Виртуозът свирил в лондонското метро и изкарвал добри пари Майсторът на цигулката Веско Ешкенази имал период от година и половина, в който се прехран...