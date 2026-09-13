Коя е ядката, която е най-полезна за здравето
Съдържа много полезни вещества
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Съдържа много полезни вещества
Учениците може да забравят да консумират важни хранителни вещества
Иззети са 77 флакона от веществото
До 10 ученици на седмица постъпват само в Токсикологията на „Пирогов" Три пъти повече случаи на отравяне сред ученици след употреба на психоактивни в...