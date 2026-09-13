Митрополит Арсений: С литургията на о. Свети Иван даваме знак за силата на Духовните чудеса
Бог е благословил България с толкова светци и светини, че пред нас стои благодатната задача да ги прославяме, казва Негово Високопреосвещенство Сливен...
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Бог е благословил България с толкова светци и светини, че пред нас стои благодатната задача да ги прославяме, казва Негово Високопреосвещенство Сливен...
Безплатни учебници по вероучение до 12-и клас
Децата, които учат вероучение, гледат по-различно на света от другите, каза епископ Арсений
По предложение на кмета Иван Кадев общината отпуска пари за вероучение и нова шейна за спасителите
Прокуратурата проверява собствениците на бургаската "Супер Кидс" Бургас. Прокуратурата е разследва скандал със съмнително вероучение в частна занимал...
Смолян. За шести пореден път Младежки православен център "Чисти сърца" откри новата духовна учебна година в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им Со...