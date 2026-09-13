Днес празнуват едни от най-красивите имена
Покровителката на фотографията.
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Покровителката на фотографията.
Приемат Света Вероника за покровител на фотографията и фотографите
Момичето е ядосано на безцеремонното поведение на шофьора
Върховният касационен съд окончателно осъди рецидивиста Илиян Здравков на 30 години затвор за жестокото убийство на студентката Вероника Здравкова във...
30 години затвор отсъди окръжният съд във Велико Търново за убиеца на студентката Вероника Здравкова – Илиян Здравков. Присъдата е за 30 години лишав...
Делото срещу убиеца на 23-годишната студентка Вероника - Илиян Здравков, ще бъде гледано по съкратената процедура, реши Великотърновският окръжен съд,...
Убиецът на 23-годишната студентка Вероника Здравкова - Илиян Здравков, ще се изправи на подсъдимата скамейка във Великотърновския окръжен съд. Той иск...
За 14 и 15 септември е насрочено делото срещу Илиян Здравков, обвинен за убийството на студентката Вероника, предаде агенция "Фокус". Делото ще се раз...
Хотел "Вероника", който погреба под руините си живи четирима роми, наети без договори, е сринат до основи целенасочено. Това става ясно от протокола н...
Варненска окръжна прокуратура повдигна обвинения срещу шестима за извършени престъпления по член 123, ал. 3 във връзка с алинея 1 от НК. Сред обвиняем...
След полунощ е намерено и последното четвърто тяло на загиналите при срутването на хотел „Вероника" в курортния комплекс Слънчев Ден, съобщи „Фокус",...
Пореден протест срещу убийството на 23-годишната Вероника Здравкова ще се проведе тази вечер в 18:00 часа пред сградата на Съдебната палата в града....
Клошарят Слона и гадже ревнивец са сред заподозренитеТраур в Търново и Никопол, погребаха студентката в родния й град Гадже ревнивец и бос на клошари...
Днес в Никопол бе погребението на 23-годишната студентка Вероника Здравкова, която бе открита мъртва на 3 март във Велико Търново. Погребението беше...
Ще бъде поставено осветление и ще бъде назначен полицейски патрул в района където бе убита 23-годишната Вероника Здравкова. Това стана ясно след среща...
Мъж, с прякор Слона, е задържан във връзка с убийството на 23-годишната Вероника Здравкова, съобщи Нова ТВ. Информацията не е потвърдена. Смята се,...
Лекциите във Великотърновския университет ще започват с минута мълчание в памет на убитата Вероника Здравкова. Днес е обявен и ден на траур във ВУЗ-а....
След десетилетно отлагане Ватиканът най-накрая разреши на световния тенор да се ожени