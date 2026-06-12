Важен еврокомисар с мощна подкрепа за България
Марк Рюте и други европейски политици да се запознаят по-добре с фактите, препоръча Вера Йоурова
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Марк Рюте и други европейски политици да се запознаят по-добре с фактите, препоръча Вера Йоурова
Министър-председателят е в белгийската столица за среща на върха в ЕС
Платформата трябва да се съобрази с Кодекса на ЕС за дезинформацията
Сямо Словения не представила кандидат магистрат
Предизвикателствата пред върховенството на закона се увеличават в някои страни от ЕС
България изключително активно подкрепя създаването на Службата на Европейския прокурор. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева по в...
Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Новите технологии се появяват бързо по ця...