Георгиева и Каймаканов избраха Местан пред ДПС (ОБЗОР)
Още двама депутати от ДПС избраха да предадат партията си и да застанат зад изключения от нея Лютви Местан. Мариана Георгиева и Венцислав Каймаканов р...
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Още двама депутати от ДПС избраха да предадат партията си и да застанат зад изключения от нея Лютви Местан. Мариана Георгиева и Венцислав Каймаканов р...
Пловдив. Община Пловдив спечели пред Върховния административен съд делото за 30-милионния заем. Магистратите потвърдиха определението на Административ...
Пловдив. Със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски са назначени трима заместник-областни управители в Пловдив. Това каза за „Фокус"областн...
Пловдив. Жители на пловдивския квартал "Коматево" протестират пред областната управа заради блокирания от областния управител Венцислав Каймаканов зае...
Пловдив. "Ще работя и за тези, които протестират, за да може след време те също да ме подкрепят, стига да не са политически марионетки", заяви на прес...
Пловдив. Пореден ден на протести срещу назначаването на Венцислав Каймаканов за областен управител на Пловдив. Над 30 души се събраха пред Областната...
В Пловдив искат оставката на областния управител Венцислав Каймаканов
Пловдив. Протестиращите пред Областна управа в Пловдив блокираха кръстовището на булевардите "Шести септември" и "Васил Априлов", предаде Фокус. Ска...
Пловдив. И днес Областната администрация в Пловдив бе окупирана от протестиращи. Пред вратите на управата са се събрали близо 30 души, за да изразят н...
Георги Гергов: Незабавна отмяна на решението за назначаването на Каймакамов