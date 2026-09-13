Чолаков: „София-БТ" е в застой заради намалените поръчки
„София – Булгартабак" е във временен застой, с оглед на намалелите поръчки. Това коментира в Пловдив Венцислав Чолаков, изпълнителен директор на "Булг...
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„София – Булгартабак" е във временен застой, с оглед на намалелите поръчки. Това коментира в Пловдив Венцислав Чолаков, изпълнителен директор на "Булг...
Изпълнителният директор на "Булгартабак-Холдинг" АД Венцислав Чолаков заяви в интервю за "Фокус", че твърденията, че Булгартабак се занимава с контраб...
Позиция на Венцислав Чолаков, изпълнителен директор на "Булгартабак" - Как ще се отрази на "Булгартабак" едно увеличение на осигурителните праговe за...