Еврочленки се включват в офанзива срещу социалния туризъм
Само 10 000 българи се гласят за Великобритания, според посланика ни в Лондон
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Само 10 000 българи се гласят за Великобритания, според посланика ни в Лондон
Лондон. Населението на Великобритания наближава 70 милиона души и държавата не може да се справи с евентуална нова емигрантска вълна от българи и румъ...
Лондон. Няма индикации, че българите и румънците ще бъдат заплаха за британския трудов пазар, предаде Би Би Си. Наближаващото вдигане на ограниченият...
Лондон. Българският посланик във Великобритания Константин Димитров е разкритикувал като „предизборна пропаганда" изказванията от Партия на независимо...