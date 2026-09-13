Бивш ректор вдигнал вила с ангария на служители
Величко Адамов се уредил с ранчо край язовир Бившият ректор на Стопанската академия в Свищов проф. Величко Адамов стана клиент на прокуратурата. Райо...
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Величко Адамов се уредил с ранчо край язовир Бившият ректор на Стопанската академия в Свищов проф. Величко Адамов стана клиент на прокуратурата. Райо...
Скандалният ректор на Стопанската академия в Свищов Величко Адамов вече е пенсиониран, след като се наложило документите му за излизане в заслужен отд...
Величко Адамов ще бъде пенсиониран от Стопанската академия в Свищов от първи септември, съобщи пред "Стандарт" служебният ректор проф. Иван Върбанов....
От месец насам Стопанската академия в Свищов е под прицела на медиите. Тя нашумя покрай скандала с нелегитимния избор на 35-годишната проф. Теодора Ди...