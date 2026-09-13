Злосторници унищожават вековни дървета в „Бедечка“
Старозагорският кмет Живко Тодоров е разпоредил да блъде съставена комисия, която да изяснсни скандалните случаи и да сезира прокуратурата Докато общ...
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Старозагорският кмет Живко Тодоров е разпоредил да блъде съставена комисия, която да изяснсни скандалните случаи и да сезира прокуратурата Докато общ...
София. В Природен парк "Сините камъни" се унищожават вековни букови гори в нарушение на Закона за биологичното разнообразие и това е заплаха за редки...
Стара Загора. Образци от вековни дървета в различни български планини ще хвърлят повече светлина върху климата преди 2-3 века у нас. Научно-изследоват...