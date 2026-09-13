Всичко за Вегани

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Вегани сервират хора в чинии

Вегани сервират хора в чинии

Доброволци правят демонстрацията в неделя на бул. "Витоша" Пакетирани хора като пилета в тарелки, сервирани човеци в огромни чинии и нещичко на чевер...

04 май | 18:40
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Guinness става бира за вегани

Guinness става бира за вегани

Най-популярната ирландска бира Guinness, която някога се рекламираше със слогъна - "Guinness e полезна за вас", се насочва към веганите. Така за първи...

05 ноември | 15:38
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