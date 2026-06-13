Започна поклонението пред Васил Стойчев
Близки, приятели, колеги и почитатели казват последно сбогом на един от най-достойните наши актьори
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Близки, приятели, колеги и почитатели казват последно сбогом на един от най-достойните наши актьори
Поклонението пред големия актьор, който ни напусна на 84, е в събота в Народния
Големият актьор си отиде от земната сцена на 85
Тодор Живков гордо ни показваше критики за главните му роли в читалището, връща лентата известният актьор Васил Стойчев, който идващия вторник черпи...
Звездата, която се брои за късметлийка, празнува 80 на първия ден от пролетта Виолета Бахчеванова черпи в неделя за 80. Голямата актриса, родена през...