Експерт предвиди първата излагация на служебния кабинет
Според него през новия отоплителен сезон парното няма да поскъпне допълнително
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Според него през новия отоплителен сезон парното няма да поскъпне допълнително
Вижте изчисленията на Васил Начев
Стара Загора. С клавирен концерт на две млади дарования - Николай Маринов и Васил Начев, в съпровод на оркестъра на Старозагорската държавна опера, щ...